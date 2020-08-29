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МВД: бывшего чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

Суббота, 29 августа 2020, 18:40
МВД: бывшего чиновника Нафтогаза уличили в хищении миллионов

Бывшего руководителя компании, учредителем которой является "Нафтогаз", подозревают в хищении 1,7 млн гривен.

Источник: сообщение Министерства внутренних дел Украины

Детали: Силовики отмечают, что обнаружили схему завладения средствами одного из предприятий НАК "Нафтогаз Украины".

В МВД отметили, что преступную схему растраты и завладения средствами компании разоблачили следователи Главного следственного управления, оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных подозреваемым лицом приказов безосновательно выплатили производственных премий на общую сумму 1,7 млн гривен, из которых более 960 тысяч гривен – непосредственно директору общества.

Дословно: "Полицейские собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладению средствами компании. 28 августа бывшему директору структурного подразделения НАК следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.  В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия".

Украинская правда
Темы: Нефтегазполициякоррупция
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