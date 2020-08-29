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Євросоюз, США, Британія і Швейцарія звернулись до Мінська: припиніть репресії

Субота, 29 серпня 2020, 18:50
Євросоюз, США, Британія і Швейцарія звернулись до Мінська: припиніть репресії

Євросоюз, США, Британія і Швейцарія закликали владу Білорусі припинити насильство і погрози застосування військової сили проти власних громадян.

Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду Британії спільній заяві дипломатичних місій цих країн і ЄС стосовно репресій у Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми засуджуємо непропорційне застосування сили і закликаємо владу Білорусі припинити насильство і погрози застосування військової сили проти власних громадян, а також негайно і беззастережно звільнити всіх несправедливо затриманих", - сказано у заяві, опублікованій в суботу.

Брюссель, Вашингтон, Лондон і Берн наполягають на необхідності  припинити залякування і переслідування з політичних мотивів. 

"Ми закликаємо владу Білорусі дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо дотримання основних демократичних свобод і прав людини. 

Ми очікуємо повноцінного і прозорого розслідування всіх ймовірних злочинів і зловживань з метою притягнення винних до відповідальності. Тільки це створить можливість для мирного врегулювання кризи на основі відкритого національного діалогу", - сказано у заяві.

Нагадаємо, 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі. Список цих осіб наразі укладається.

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"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЄСВелика БританіяШвейцаріяЛукашенко
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