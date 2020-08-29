Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евросоюз, США, Британия и Швейцария обратились к Минску: прекратите репрессии

Суббота, 29 августа 2020, 18:50
Евросоюз, США, Британия и Швейцария обратились к Минску: прекратите репрессии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании совместном заявлении дипломатических миссий этих стран и ЕС о репрессиях в Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу.

Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берн настаивают на необходимости прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам.

"Мы призываем власти Беларуси придерживаться взятых на себя международных обязательств по соблюдению основных демократических свобод и прав человека.

Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех возможных преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога ", - сказано в заявлении.

Напомним, 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

Читайте также: "От признания к санкциям: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЕСВеликобританияШвейцарияЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: