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Евросоюз, США, Британия и Швейцария обратились к Минску: прекратите репрессии

Суббота, 29 августа 2020, 18:50

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании совместном заявлении дипломатических миссий этих стран и ЕС о репрессиях в Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу.

Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берн настаивают на необходимости прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам.

"Мы призываем власти Беларуси придерживаться взятых на себя международных обязательств по соблюдению основных демократических свобод и прав человека.

Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех возможных преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога ", - сказано в заявлении.

Напомним, 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

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Темы: БеларусьЕСВеликобританияШвейцарияЛукашенко


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