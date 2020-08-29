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Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Субота, 29 серпня 2020, 19:37

Президент Володимир Зеленський у суботу підписав закон про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня".

Деталі: Наголошується, що президент ініціював цей закон із метою поліпшення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.

В Офісі президента також нагадали, що підвищення "мінімалки" з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до 6 тисяч гривень, а протягом 2021 року мінімальна зарплата має зрости до 6,5 тисяч гривень.

Разом із тим, з урахуванням зростання мінімальної зарплати Кабінет міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня 2020 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери в 2225 гривень.

Нагадаємо: раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч.

Українська правда
Теми: зарплатиЗеленськийзаконодавство


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