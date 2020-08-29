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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Суббота, 29 августа 2020, 19:37
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Президент Владимир Зеленский в субботу подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа".

Детали: Отмечается, что президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

В Офисе президента также напомнили, что повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 гривен.

Напомним: ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.

Украинская правда

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Темы: зарплатыЗеленскийзаконодательство
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