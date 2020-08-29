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У Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками

Субота, 29 серпня 2020, 21:19
У Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками
Фото: TUT.BY

У столиці Білорусі в межах антиурядових протестів 29 серпня відбувся кількатисячний Жіночий марш солідарності.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода, TUT.BY

Деталі: Учасниці, які зібралися о 16:00 на площі Перемоги у Мінську, намагалися пройти проспектом у напрямку Жовтневої площі, проте шлях їм заблокував білоруські спецпризначенці.

Поліція затримала кількох осіб, зокрема журналістів Радіо Свобода, які вели стрім акції.

Білоруський портал TUT.BY у Facebook виклав відео сутичок протестувальників із силовиками

На пересечении улиц Богдановича и Сурганова ОМОН попытался блокировать движение колонны протестующих. Выглядит так, будто у них не получилось.

Опубліковано Белорусский портал TUT.BY Субота, 29 серпня 2020 р.

Також опозиційні телеграм-канали та білоруські ЗМІ опублікували фото з акції протесту.

 

 

 
 
 

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Нагадаємо: У Білорусі з 9 серпня щодня тривають масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі. Список цих осіб наразі укладається.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингиЛукашенко
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