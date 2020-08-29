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В Минске прошел Женский марш солидарности, не обошлось без столкновения с силовиками

Суббота, 29 августа 2020, 21:19
Фото: TUT.BY

В столице Беларуси в рамках антиправительственных протестов 29 августа состоялся многотысячный Женский марш солидарности.

Источник: белорусская служба Радио Свобода, TUT.BY

Детали: Участницы, которые собрались в 16:00 на площади Победы в Минске, пытались пройти по проспекту в сторону Октябрьской площади, однако путь им заблокировал белорусский спецназ.

Полиция задержала нескольких человек, в том числе журналистов Радио Свобода, которые вели стрим акции.

Белорусский портал TUT.BY в Facebook выложил видео столкновений протестующих с силовиками.

На пересечении улиц Богдановича и Сурганова ОМОН попытался блокировать движение колонны протестующих. Выглядит так, будто у них не получилось.

Опубліковано Белорусский портал TUT.BY Субота, 29 серпня 2020 р.

Также оппозиционные телеграмм-каналы и белорусские СМИ опубликовали фото с акции протеста.

 
 
 
 

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Напомним: В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко


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