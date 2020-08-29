Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске прошел Женский марш солидарности, не обошлось без столкновения с силовиками

Суббота, 29 августа 2020, 21:19
В Минске прошел Женский марш солидарности, не обошлось без столкновения с силовиками
Фото: TUT.BY

В столице Беларуси в рамках антиправительственных протестов 29 августа состоялся многотысячный Женский марш солидарности.

Источник: белорусская служба Радио Свобода, TUT.BY

Детали: Участницы, которые собрались в 16:00 на площади Победы в Минске, пытались пройти по проспекту в сторону Октябрьской площади, однако путь им заблокировал белорусский спецназ.

Полиция задержала нескольких человек, в том числе журналистов Радио Свобода, которые вели стрим акции.

Белорусский портал TUT.BY в Facebook выложил видео столкновений протестующих с силовиками.

На пересечении улиц Богдановича и Сурганова ОМОН попытался блокировать движение колонны протестующих. Выглядит так, будто у них не получилось.

Опубліковано Белорусский портал TUT.BY Субота, 29 серпня 2020 р.

Также оппозиционные телеграмм-каналы и белорусские СМИ опубликовали фото с акции протеста.

 
 
 
 

Читайте также: "От признания к санкциям: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Напомним: В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: