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Винищувачі США перехопили російські військові літаки поблизу Аляски

Субота, 29 серпня 2020, 21:58
Винищувачі F-22

Американські військові в ніч на п'ятницю, 28 серпня, перехопили 3 групи російських військових літаків біля узбережжя Аляски.

Джерело: Голос Америки з посиланням на Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Деталі: Зазначається, що американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135, перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.

Російська авіація (6 літаків) наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж близько п'яти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі.

Перехоплення трапилось через кілька годин після того, як американські військові повідомили про появу російської субмарини неподалік Аляски.

Пряма мова командувача аерокосмічної оборони Північної Америки генерала Глена Вангерка: "Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону.

Нагадаємо: Командування Північної Америки ще у четвер, 27 серпня, зазначало, що військові пильно спостерігають за субмариною, яка виринула біля Аляски: "Ми пильно стежимо за суднами, які нас цікавлять, зокрема іноземними військово-морськими суднами, які перебувають у зоні нашої відповідальності".

Військові США також уточнили, що "не отримували жодних запитів про допомогу у цій зоні від російського морського флоту".

У п'ятницю командувач російського флоту адмірал Ніколай Євмєнов поінформував про масштабні навчання морського флоту неподалік Аляски у Беринговому морі. До них залучені понад 50 військових кораблів та близько 40 одиниць військової авіації РФ.

Теми: СШАРосіяавіа


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