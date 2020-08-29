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Истребители США перехватили российские военные самолеты вблизи Аляски

Суббота, 29 августа 2020, 21:58
Истребители F-22

Американские военные в ночь на пятницу, 28 августа, перехватили 3 группы российских военных самолетов у побережья Аляски.

Источник: Голос Америки со ссылкой на командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Детали: Отмечается, что американские истребители F-22 при поддержке авиации с дозаправки топливом в небе KC-135, перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, которые вошли в идентификационную зону ПВО Аляски.

Российская авиация (6 самолетов) приблизилась на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около пяти часов находилась в международном воздушном пространстве.

Перехват произошел через несколько часов после того, как американские военные сообщили о появлении российской субмарины близ Аляски.

Прямая речь командующего аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Глена Вангерка: "Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону".

Напомним: Командование Северной Америки еще в четверг, 27 августа, отмечало, что военные пристально наблюдают за субмариной, которая вынырнула возле Аляски: "Мы пристально следим за судами, которые нас интересуют, в частности иностранными военно-морскими судами, которые находятся в зоне нашей ответственности".

Военные США также уточнили, что "не получали никаких запросов о помощи в этой зоне от российского морского флота".

В пятницу командующий российского флота адмирал Николай Евменов проинформировал о масштабных учениях морского флота неподалеку от Аляски в Беринговом море. К ним привлечены более 50 военных кораблей и около 40 единиц военной авиации РФ.

Темы: СШАРосcияавиа


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