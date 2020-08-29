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У "Слузі народу" допускають кадрові ротації у кількох міністерствах

Субота, 29 серпня 2020, 23:59
У Слузі народу допускають кадрові ротації у кількох міністерствах

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

Джерело: Арахамія в ефірі "Україна-24", якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я не виключаю, я думаю, що до осені точно можуть бути якісь ротації по окремим міністерствам. Можу навіть спрогнозувати: два-три міністерства".

Деталі: Глава фракції відповів ствердно на уточнююче питання, чи йдеться про економічний блок уряду.

Арахамія також наголосив, що на сьогодні немає передумов для заміни уряду Дениса Шмигаля, проте зазначив, що виключати відставку уряду не можна: "Точно не виключено, але поки у нас жодних таких планів немає".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівАрахаміяСлуга народу
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