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В "Слуге народа" допускают кадровые ротации в нескольких министерствах

Суббота, 29 августа 2020, 23:59

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе состоятся кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.

Источник: Арахамия в эфире "Украина-24", которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я не исключаю, я думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Могу даже спрогнозировать: два-три министерства".

Детали: Глава фракции ответил утвердительно на уточняющий вопрос, идет ли речь об экономическом блоке правительства.

Арахамия также подчеркнул, что на сегодня нет предпосылок для смены правительства Дениса Шмыгаля, однако отметил, что исключать отставку правительства нельзя: "Точно не исключено, но пока у нас никаких таких планов нет".

Темы: Кабинет министровАрахамия Слуга народа


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