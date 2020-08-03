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У Києві знову понад сотня нових хворих на COVID-19

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:13
У Києві знову понад сотня нових хворих на COVID-19
Фото КМДА

За минулу добу у столиці зафіксували 102 нових випадки захворювання на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще у 102 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла". 

 

Деталі: Серед нових хворих 44 жінки віком від 21 до 73 років, 54 чоловіка віком від 18 до 73 років та 4 дівчинки від 3 до 17 років. Також серед хворих 6 медиків.
 
14 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (19), Шевченківському (18) та Деснянському (17) районах.

Станом на 3 серпня загалом у столиці 8554 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 135 киян, разом з тим 2994 людини подолали хворобу.

Що було раніше: За добу 29 липня у столиці коронавірус виявили у 199 мешканців Києва – це була найбільша кількість за увесь період пандемії.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

​​Передісторія:

  • За неділю, 2 серпня, в Україні діагностували 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, від ускладнень померли 13 хворих, одужали 333 осіб.
  • Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 73 158 осіб, із них 1 738 хворих померли від ускладнень, 39 876 осіб одужали.

Українська правда

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Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірус
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