Тимошенко розповіла, як пропонувала Єрмаку допомогу, а той проігнорував

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко планує домовлятися про створення парламентської місії з пошуку миру в Україні, бо вважає, що президент Володимир Зеленський провалив мирні переговори, ще й відмовився від її допомоги.

Джерело: Тимошенко на пресконференції у Києві, пресслужба "Батьківщини"

Пряма мова: "На жаль, некомпетентність, хаос, відсутність дипломатичного досвіду, відсутність чіткої патріотичної позиції президента Зеленського і його оточення призвели до того, що Україна не бореться за встановлення миру, за відновлення своєї територіальної цілісності.

Влада завела всі мирні переговори в глухий кут. Підвела наших міжнародних партнерів, європейських друзів. За час президентства Зеленського загинуло 175 осіб. Це абсолютний провал усіх мирних переговорів".

Деталі: Тимошенко повідомила, що під час нещодавньої зустрічі з керівником президентського офісу Андрієм Єрмаком запропонувала допомогу команди "Батьківщини", яка має достатній дипломатичний досвід, авторитет і міжнародні зв’язки.

Її пропозиція залишилася без відповіді.

Юлія Тимошенко вважає, що ситуація не має перспектив, поки нею займається чинна влада.

Водночас вона нагадала, що Україна – парламентсько-президентська країна, тому саме парламент має взяти відповідальність за встановлення справжнього миру.

Голова "Батьківщини" закликала всіх лідерів фракцій, всіх депутатів, які мають відповідний досвід та авторитет, створити спеціальну парламентську місію, яка зможе брати активну участь в усіх міжнародних переговорах щодо повернення в Україну миру та територій.

Пряма мова Тимошенко: "Відсьогодні я розпочну переговори з усіма лідерами фракцій для того, щоб була сформована спеціальна парламентська місія, яка зможе прокласти реальний шлях до миру.

Нам треба досягти результату. Результат – це відновлення територіальної цілісності України, це завершення війни, це мир, спокій, нормальна робота, нормальне життя країни. Я вірю в цей шлях, і ми починаємо цим шляхом рухатися!".