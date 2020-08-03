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На Донбасі вже тиждень справжня тиша: ні смертей, ні важких обстрілів - РНБО

Понеділок, 3 серпня 2020, 16:54
На Донбасі вже тиждень справжня тиша: ні смертей, ні важких обстрілів - РНБО

В зоні проведення операції об’єднаних сил сьомий день поспіль триває перемир’я без систематичних обстрілів, а також без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Джерело: повідомлення РНБО

Дослівно: "Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

На відміну від попередніх "різдвяного", "хлібного", "шкільного" та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат".

Деталі: В РНБО повідомили, що до оголошення перемир'я щоденні обстріли сягали 16 – 18 і  переважна більшість з них велась прицільно із застосуванням важкого озброєння.

Щотижневі втрати військовослужбовців ЗСУ були 2 - 3 загиблих і 6 - 8 поранених. Аналогічні втрати несли і окупаційні угруповання.

Передісторія: вранці 3 серпня штаб ООС повідомив, що 2 серпня російсько-окупаційні війська здійснили лише два провокативних постріли, бойових втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООС
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