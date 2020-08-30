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SpaceX запустить в один день відразу дві ракети

Неділя, 30 серпня 2020, 01:23
SpaceX запустить в один день відразу дві ракети

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 30 серпня здійснити відразу два космічних запуски.

Джерело: сайт SpaceX

Деталі: 30 серпня о 10:12 EDT (17:12 за Києвом) повинен відбутися запуск 12-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше використовувався в червні 2020 року, доставить на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.

Стартувати Falcon 9 буде з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Також 30 серпня о 19:18 EDT (31 серпня о 2:18 за Києвом) SpaceX планує запустити в космос ще одну ракету Falcon 9. Вона доставить на орбіту апарати SAOCOM 1B, GNOMES-1 і Tyvak-0172. У компанії відзначають, що цей старт знаменує собою перший запуск SpaceX на полярну орбіту з східного узбережжя і перший полярний запуск за десятиліття.

Falcon 9, яка задіяна у цьому запуску, раніше тричі використовувалася для космічних польотів. Наразі вона вже встановлена ​​на стартовому комплексі SLC-40 Космічного центру Кеннеді. Після виведення на орбіту космічних апаратів, багаторазова ступені ракети-носія повернеться в зону старту.

 
Стартові комплекси SLC-40 і LC-39A у Флориді, США 

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: космосСШАІлон Маск
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