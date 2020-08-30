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SpaceX запустит в один день сразу две ракеты

Воскресенье, 30 августа 2020, 01:23
SpaceX запустит в один день сразу две ракеты

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 30 августа осуществить сразу два космических запуска.

Источник: сайт SpaceX

Детали: 30 августа в 10:12 EDT (17:12 по Киеву) должен состояться запуск 12-ой миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовалась при запуске миссии GPS III Space Vehicle 03 в июне 2020 года, доставит очередные 60 интернет-спутников системы Starlink. 

Стартовать Falcon 9 будет с комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди во Флориде, США, а спустя 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Также 30 августа в 19:18 EDT (31 августа в 2:18 по Киеву) SpaceX планирует запустить в космос еще одну ракету Falcon 9. Она доставит на орбиту Земли аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172. В компании отмечают, что эта миссия знаменует собой первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый полярный запуск за десятилетие.

Falcon 9, которая ранее трижды использовалась для космических полетов, уже установлена на стартовом комплексе SLC-40 Космического центра Кеннеди. После вывода на орбиту космических аппаратов, многоразовая ступени ракеты-носителя вернется в зону старта.

 
Стартовые комплексы SLC-40 и LC-39A во Флориде, США
 

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Темы: космосСШАИлон Маск
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