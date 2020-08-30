Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг

Неділя, 30 серпня 2020, 04:04

У Берліні під час акції протесту проти карантинних обмежень демонстранти спробували прорватися до будівлі Рейхстагу.

Джерело: DW

Дослівно: "У Берліні учасники акції протесту проти карантинних обмежень, під вечір суботи, 29 серпня, прорвали загородження біля будівлі Рейхстагу. Як повідомляє агенція dpa із посилання на репортера з місця подій, через малу кількість поліцейських деякі протестувальники встигли піднятися по сходах до будівлі Рейхстагу. Аби їх відтіснити, поліція була змушена застосувати газові балончики, сталися сутички. Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили".

Деталі: Як повідомляє видання Der Tagesspiegel, серед тих, хто намагався штурмувати Рейхстаг, були зокрема представники ультрарадикальних рухів і молодіжного крила правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

 
 
 

Теми: карантинкоронавірусНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні

Відео, фотоУ Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Крим переходить у режим економії води – спочатку Сімферополь та Бахчисарай

фотоАзаров: Помер колишній віце-прем'єр України

У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу

Усі новини...
карантин
Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
Прикордонний стан
В уряді готують пом'якшення заборони на в'їзд іноземців
Останні новини
04:54
У Білорусі затримали координатора страйкому державного університету
04:04
ФотоПротестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг
02:21
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна вже на 12-му місці
01:23
SpaceX запустить в один день відразу дві ракети
00:17
За час пандемії в Чернівецькій області COVID-19 виявили у понад 10 000 людей
23:59
У "Слузі народу" допускають кадрові ротації у кількох міністерствах
23:40
відеоОпозиція Білорусі вимагає відставки глави МВС
23:16
Суд арештував шістьох підозрюваних в обстрілі автобуса на Харківщині
22:53
Мер Коломиї повідомив про джерело спалаху коронавірусу в місті
22:41
Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!