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Протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг

Неділя, 30 серпня 2020, 04:04

У Берліні під час акції протесту проти карантинних обмежень демонстранти спробували прорватися до будівлі Рейхстагу.

Джерело: DW

Дослівно: "У Берліні учасники акції протесту проти карантинних обмежень, під вечір суботи, 29 серпня, прорвали загородження біля будівлі Рейхстагу. Як повідомляє агенція dpa із посилання на репортера з місця подій, через малу кількість поліцейських деякі протестувальники встигли піднятися по сходах до будівлі Рейхстагу. Аби їх відтіснити, поліція була змушена застосувати газові балончики, сталися сутички. Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили".

Деталі: Як повідомляє видання Der Tagesspiegel, серед тих, хто намагався штурмувати Рейхстаг, були зокрема представники ультрарадикальних рухів і молодіжного крила правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

 
 
 

Теми: карантинкоронавірусНімеччина
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