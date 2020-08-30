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Протестующие против карантинных ограничений штурмовали Рейхстаг

Воскресенье, 30 августа 2020, 04:04

В Берлине во время акции протеста против карантинных ограничений демонстранты попытались прорваться в здание Рейхстага.

Источник: DW

Дословно: "В Берлине участники акции протеста против карантинных ограничений, под вечер субботы, 29 августа, прорвали заграждения у здания Рейхстага. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на репортера с места событий, из-за малого количества полицейских некоторые протестующие успели подняться по лестнице в здание Рейхстага. Чтобы их оттеснить, полиция была вынуждена применить газовые баллончики, произошли столкновения. Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали".

Детали: Как сообщает издание Der Tagesspiegel, среди тех, кто пытался штурмовать Рейхстаг, были в том числе представители ультрарадикальных движений и молодежного крыла правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

 
 
 

Темы: карантинкоронавирусГермания
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