Протестующие против карантинных ограничений штурмовали Рейхстаг

В Берлине во время акции протеста против карантинных ограничений демонстранты попытались прорваться в здание Рейхстага.

Источник: DW

Дословно: "В Берлине участники акции протеста против карантинных ограничений, под вечер субботы, 29 августа, прорвали заграждения у здания Рейхстага. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на репортера с места событий, из-за малого количества полицейских некоторые протестующие успели подняться по лестнице в здание Рейхстага. Чтобы их оттеснить, полиция была вынуждена применить газовые баллончики, произошли столкновения. Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали".