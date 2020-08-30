Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Білорусі затримали координатора страйкому державного університету

Неділя, 30 серпня 2020, 04:54

Поліція затримала координатора страйкому Білоруського державного університету Світлану Волчек і її чоловіка Михайла.

Джерело: БелаПАН передає TUT.BY

Деталі: За словами сестри Михайла Волчека, подружжя затримали 28 серпня в одному із сіл Брестської області у власному приватному будинку, де вони робили ремонт. Поліція вилучила "ноутбуки, телефони, дрон і документи".

Видання зазначає, що Світлану Волчек звинувачують в участі в несанкціонованому масовому заході (ст. 23.34 КоАП).

Нагадаємо: У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні

Відео, фотоУ Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Крим переходить у режим економії води – спочатку Сімферополь та Бахчисарай

фотоАзаров: Помер колишній віце-прем'єр України

У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу

Усі новини...
Лукашенко
У Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками
Австрія засудила переслідування журналістів режимом у Білорусі
Євросоюз, США, Британія і Швейцарія звернулись до Мінська: припиніть репресії
Останні новини
04:54
У Білорусі затримали координатора страйкому державного університету
04:04
ФотоПротестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг
02:21
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна вже на 12-му місці
01:23
SpaceX запустить в один день відразу дві ракети
00:17
За час пандемії в Чернівецькій області COVID-19 виявили у понад 10 000 людей
23:59
У "Слузі народу" допускають кадрові ротації у кількох міністерствах
23:40
відеоОпозиція Білорусі вимагає відставки глави МВС
23:16
Суд арештував шістьох підозрюваних в обстрілі автобуса на Харківщині
22:53
Мер Коломиї повідомив про джерело спалаху коронавірусу в місті
22:41
Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні
Усі новини...