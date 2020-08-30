У Білорусі затримали координатора страйкому державного університету

Поліція затримала координатора страйкому Білоруського державного університету Світлану Волчек і її чоловіка Михайла.

Джерело: БелаПАН передає TUT.BY

Деталі: За словами сестри Михайла Волчека, подружжя затримали 28 серпня в одному із сіл Брестської області у власному приватному будинку, де вони робили ремонт. Поліція вилучила "ноутбуки, телефони, дрон і документи".

Видання зазначає, що Світлану Волчек звинувачують в участі в несанкціонованому масовому заході (ст. 23.34 КоАП).

Нагадаємо: У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.