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В Беларуси задержали координатора стачкома государственного университета

Воскресенье, 30 августа 2020, 04:54

Полиция задержала координатора стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее мужа Михаила.

Источник: БелаПАН передает TUT.BY

Детали: По словам сестры Михаила Волчека, супругов задержали 28 августа в одном из сел Брестской области в собственном частном доме, где они делали ремонт. Полиция изъяла "ноутбуки, телефоны, дрон и документы".

Издание отмечает, что Светлану Волчек обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).

Напомним: В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


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