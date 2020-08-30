Кількість строковиків у лавах ЗСУ зменшиться

Генеральний штаб Збройних сил України планує восени 2020 року скоротити кількість призовників на строкову військову службу.

Джерело: повідомлення штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Таке рішення пояснюється великою кількістю бійців, залучених до військової служби за контрактом. Водночас у силовому відомстві не уточнили, на скільки саме планують зменшити кількість призовників.

Дослівно: "З початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних силах України 25 тисяч осіб (з них понад дві тисячі осіб офіцерського складу). Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні-грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету міністрів України".