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Количество срочников в рядах ВСУ уменьшится

Воскресенье, 30 августа 2020, 08:48

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует осенью 2020 года сократить количество призывников на срочную военную службу.

Источник: сообщение штаба ВСУ в Facebook

Детали: Такое решение объясняется большим количеством бойцов, привлеченных к военной службе по контракту. В то же время в силовом ведомстве не уточнили, на сколько именно планируют уменьшить количество призывников.

Дословно: "С начала года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных силах Украины 25 тысяч человек (из них более двух тысяч человек офицерского состава). Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, которые будут подлежать призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыУкраина


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