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В Україні днями збережеться спекотна погода

Неділя, 30 серпня 2020, 10:09
В Україні днями збережеться спекотна погода

Протягом наступних днів в Україні зберігатиметься спекотна й переважно суха погода.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 30 серпня уночі стовпчики термометрів піднімуться до +14+19°, вдень до 28-33°. У понеділок, 31 серпня, опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня - у західних областях.

Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23° тепла, вдень 30-36° (у північних областях 28-33°), у західних областях 31 серпня 24-29°, 1 вересня від +21° до +26°.

Водночас у період 3-7 вересня невеликі короткочасні дощі та грози синоптики передбачають лише у західній частині країни, а 6-7 вересня - у північних областях. Температура вночі 12-18°; вдень 30-36°, у північних областях 23-29°, у західних областях 20-26°.

У Києві та області 30 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 30-33°.

31 серпня та 1 вересня у столиці також мінлива хмарність. Температура вночі 13-18°, вдень 31 серпня 29-34°, 1 вересня 26-31°.

2-3 вересня у Києві без опадів, температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Теми: погодаКиїв
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