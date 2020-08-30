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В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода

Воскресенье, 30 августа 2020, 10:09
В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода

В течение следующих дней в Украине будет сохраняться жаркая и преимущественно сухая погода.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 30 августа ночью столбики термометров поднимутся до +14+19°, днем до 28-33°. В понедельник, 31 августа, осадки возможны только в Карпатах, а 1 сентября - в западных областях.

Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23° тепла, днем 30-36° (в северных областях 28-33°), в западных областях 31 августа 24-29°, 1 сентября от +21° до +26°.

В то же время в период 3-7 сентября небольшие кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют только в западной части страны, а 6-7 сентября - в северных областях. Температура ночью 12-18°, днем 30-36°, в северных областях 23-29°, в западных областях 20-26°.

В Киеве и области 30 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 30-33°.

31 августа и 1 сентября в столице также переменная облачность. Температура ночью 13-18°, днем 31 августа 29-34°, 1 сентября 26-31°.

2-3 сентября в Киеве без осадков, температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

Темы: погодаКиев
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