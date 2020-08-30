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Індія відмовилася брати участь у російських навчаннях "Кавказ-2020"

Неділя, 30 серпня 2020, 11:55
Індійські військовослужбовці

Міноборони Індії повідомило, що не братиме участі у навчаннях "Кавказ-2020" у Росії.

Джерело: індійське оборонне відомство у Twitter

Дослівно: "З огляду на пандемію, і пов'язані з цим труднощі в навчаннях, включаючи організацію логістики, Індія вирішила не відправляти контингент цього року на "Кавказ-2020". Про це повідомлено ​​російській стороні".

Деталі: Незважаючи на те, що за офіційною версією відмова від навчань продиктована епідемією коронавіруса, РБК з посиланням на індійські ЗМІ повідомляє, що країна відмовилася від участі в навчаннях, оскільки на них буде представлений військовий контингент Китаю і Пакистану, з якими у Індії триває конфлікт.

Нагадаємо: В червні близько 20 індійських військових були вбиті під час зіткнення з китайськими військами в спірних прикордонних західних Гімалаях. Цей інцидент став першим смертельним зіткненням в прикордонному районі за останні 45 років.

Українська правда
Теми: ІндіяРосіяКитай


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