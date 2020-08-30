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Индия отказалась участвовать в российских учениях "Кавказ-2020"

Воскресенье, 30 августа 2020, 11:55
Индия отказалась участвовать в российских учениях Кавказ-2020
Индийские военнослужащие

Минобороны Индии сообщило, что не будет участвовать в учениях "Кавказ-2020" в России.

Источник: индийское оборонное ведомство в Twitter

Дословно: "Ввиду пандемии, и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на "Кавказ-2020". Об этом уведомлена российская сторона".

Детали: Несмотря на то, что по официальной версии отказ от учений продиктован эпидемией коронавируса, РБК со ссылкой на индийские СМИ сообщает, что страна отказалась от участия в учениях, так как на них будет представлен военный контингент Китая и Пакистана, с которыми у Индии наблюдается конфликт.

Напомним: В июне около 20 индийских военных были убиты во время столкновения с китайскими войсками в спорных приграничных западных Гималаях. Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в пограничном районе за последние 45 лет.

Украинская правда
Темы: ИндияРосcияКитай
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