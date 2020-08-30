Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Молдові здійнявся скандал навколо весілля сина прем’єра всупереч карантину

Неділя, 30 серпня 2020, 13:40

У Молдові здійнявся скандал після чуток про те, що 28 серпня син прем’єра Молдови святкував своє весілля, порушивши карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє NewsMaker.

У п’ятницю, 28 серпня, джерела видання повідомили, що син прем’єра Молдови Іона Кіку влаштував святкування свого весілля у ресторані виноробні Vinăria Poiana у Яловенському районі, неподалік від Кишинева. Журналісти вирушили туди, щоб перевірити

Про те, що весілля має відбутися в кінці літа, прем’єр казав ще у червні. Але при цьому він заявляв, що якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, свято доведеться скасувати. 

Наступного дня, 29 серпня, депутат від партії "Дія та солідарність" Раду Мар’ян звернувся до МВС та Генерального інспекторату поліції, вимагаючи розслідування щодо святкування весілля сином прем’єра, та притягнути його до відповідальності за порушення карантинних вимог. 

Сьогодні експрем’єрка Майя Санду, головна опонентка президента Ігоря Додона на майбутніх виборах, заявила, що також звернеться у поліцію та Генпрокуратуру з вимогою розсіілдування. 

"У серпні прем’єр вирішив, що усіх людей, які будуть влаштовувати весілля чи хрестини, покарають штрафами або навіть тюремним ув’язненням. А йому можна? Він влаштував велике весілля, порушивши рішення, яке сам і підписав. Ніхто не може бути вищим за закон, незалежно від посади", - заявила Майя Санду. 

Сам прем’єр на заяви поки не відреагував.

За останні 10 днів у Молдові добові показники приросту хворих на коронавірус стали найвищими за увесь час епідемії. Найбільший зареєстрували 19 серпня - 626 хворих. Вчора коронавірус підтвердили у міністерки охорони здоров'я. Перед цим захворіли віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції та радник прем’єр-міністра.

Нагадаємо, нещодавно після скандалу щодо порушення коронавірусних обмежень подав у відставку єврокомісар з питань торгівлі.

Теми: Молдовакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко найближчим часом приїде до Москви говорити з Путіним

Відео, фотоУ центр Мінська стягнули спецтехніку й автозаки, площу Незалежності огородили

Ще одна країна підтвердила випадок повторного зараження Covid-19

мапаМинулої доби найбільше смертей від коронавірусу – у Києві

інфографікаКоронавірус: в Україні знову більше 2 тисяч заражень та 35 летальних випадків

У Держдепі США розкрили деталі розмови Помпео із Зеленським

Усі новини...
Молдова
Міністр охорони здоров’я Молдови заразилася коронавірусом
МЗС Молдови заявило про солідарність з білоруським народом
У Додона заперечують поїздку до окупованого Криму, про яку повідомляли ЗМІ
Останні новини
14:17
Тихановська бажає почати діалог з владою Білорусі – глава МЗС Фінляндії
14:01
Глави Федеральних резервних банків: відновлення економіки США буде повільним
13:40
У Молдові здійнявся скандал навколо весілля сина прем’єра всупереч карантину
13:32
РФ хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального
13:05
Сотні осіб затримали на протестах "коронаскептиків" у Берліні
12:50
Лукашенко найближчим часом приїде до Москви говорити з Путіним
12:34
В МЗС нагадали світові про насильницькі зникнення в окупованому Криму та на Донбасі
12:15
Відео, фотоУ центр Мінська стягнули спецтехніку й автозаки, площу Незалежності огородили
11:55
Індія відмовилася брати участь у російських навчаннях "Кавказ-2020"
11:36
Лоу-кост Eurowings ввів послугу заборони купівлі сусіднього крісла
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!