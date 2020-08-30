У Молдові здійнявся скандал навколо весілля сина прем’єра всупереч карантину

У Молдові здійнявся скандал після чуток про те, що 28 серпня син прем’єра Молдови святкував своє весілля, порушивши карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє NewsMaker.

У п’ятницю, 28 серпня, джерела видання повідомили, що син прем’єра Молдови Іона Кіку влаштував святкування свого весілля у ресторані виноробні Vinăria Poiana у Яловенському районі, неподалік від Кишинева. Журналісти вирушили туди, щоб перевірити

Про те, що весілля має відбутися в кінці літа, прем’єр казав ще у червні. Але при цьому він заявляв, що якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, свято доведеться скасувати.

Наступного дня, 29 серпня, депутат від партії "Дія та солідарність" Раду Мар’ян звернувся до МВС та Генерального інспекторату поліції, вимагаючи розслідування щодо святкування весілля сином прем’єра, та притягнути його до відповідальності за порушення карантинних вимог.

Сьогодні експрем’єрка Майя Санду, головна опонентка президента Ігоря Додона на майбутніх виборах, заявила, що також звернеться у поліцію та Генпрокуратуру з вимогою розсіілдування.

"У серпні прем’єр вирішив, що усіх людей, які будуть влаштовувати весілля чи хрестини, покарають штрафами або навіть тюремним ув’язненням. А йому можна? Він влаштував велике весілля, порушивши рішення, яке сам і підписав. Ніхто не може бути вищим за закон, незалежно від посади", - заявила Майя Санду.

Сам прем’єр на заяви поки не відреагував.

За останні 10 днів у Молдові добові показники приросту хворих на коронавірус стали найвищими за увесь час епідемії. Найбільший зареєстрували 19 серпня - 626 хворих. Вчора коронавірус підтвердили у міністерки охорони здоров'я. Перед цим захворіли віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції та радник прем’єр-міністра.

Нагадаємо, нещодавно після скандалу щодо порушення коронавірусних обмежень подав у відставку єврокомісар з питань торгівлі.