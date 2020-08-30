Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Молдове разгорелся скандал вокруг свадьбы сына премьера в нарушение карантина

Воскресенье, 30 августа 2020, 13:40

В Молдове поднялся скандал после слухов о том, что 28 августа сын премьера Молдовы праздновал свою свадьбу, нарушив карантинные ограничения.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает NewsMaker.

В пятницу, 28 августа, источники издания сообщили, что сын премьера Молдовы Иона Кику устроил празднование своей свадьбы в ресторане винодельни Vinăria Poiana в Яловенском районе, недалеко от Кишинева. Журналисты отправились туда, чтобы проверить информацию, но дальше въезда в винодельню их отказались впускать.

О том, что свадьба должна состояться в конце лета, премьер говорил еще в июне. Но при этом он заявлял, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, праздник придется отменить.

На следующий день, 29 августа, депутат от партии "Действие и солидарность" Раду Марьян обратился в МВД и Генеральный инспекторат полиции, требуя расследования по поводу празднования свадьбы сыном премьера, заявляя, что его необходимо привлечь к ответственности за нарушение карантинных требований.

Сегодня експремьерка Майя Санду, главная оппонентка президента Игоря Додона на предстоящих выборах, заявила, что также обратится в полицию и Генпрокуратуру с требованием расследования.

"В августе премьер решил, что всех людей, которые будут устраивать свадьбы или крестины, накажут штрафами или даже тюремным заключением. А ему можно? Он устроил большую свадьбу, нарушив решение, которое сам же и подписал. Никто не может быть выше закона, независимо от должности", - заявила Майя Санду.

Сам премьер на заявления пока не отреагировал.

За последние 10 дней в Молдове суточные показатели прироста больных коронавирусом стали самыми высокими за все время эпидемии. Наибольший зарегистрировали 19 августа - 626 больных. Вчера коронавирус подтвердили у министра здравоохранения. Перед этим заболели вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции и советник премьер-министра.

Напомним, недавно после скандала с нарушением коронавирусных ограничений подал в отставку еврокомиссар по вопросам торговли.

Темы: Молдовакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко в ближайшее время приедет в Москву говорить с Путиным

Видео, фотоВ центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, площадь Независимости огородили

Еще одна страна подтвердила случай повторного заражения Covid-19

картаЗа прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса – в Киеве

инфографикаКоронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и 35 летальных исходов

В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским

Все новости...
Молдова
Министр здравоохранения Молдовы заразилась коронавирусом
МИД Молдовы заявил о солидарности с белорусским народом
У Додона отрицают поездку в оккупированный Крым, о которой сообщали СМИ
Последние новости
13:40
В Молдове разгорелся скандал вокруг свадьбы сына премьера в нарушение карантина
13:32
РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального
13:05
Сотни человек задержали на протестах "коронаскептиков" в Берлине
12:50
Лукашенко в ближайшее время приедет в Москву говорить с Путиным
12:34
В МИД напомнили миру о насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму и на Донбассе
12:15
Видео, фотоВ центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, площадь Независимости огородили
11:55
Индия отказалась участвовать в российских учениях "Кавказ-2020"
11:36
Лоу-кост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла
11:17
Еще одна страна подтвердила случай повторного заражения Covid-19
10:39
У еще одного нардепа подтвердили COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!