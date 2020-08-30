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В Молдове разгорелся скандал вокруг свадьбы сына премьера в нарушение карантина

Воскресенье, 30 августа 2020, 13:40
В Молдове разгорелся скандал вокруг свадьбы сына премьера в нарушение карантина

В Молдове поднялся скандал после слухов о том, что 28 августа сын премьера Молдовы праздновал свою свадьбу, нарушив карантинные ограничения.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает NewsMaker.

В пятницу, 28 августа, источники издания сообщили, что сын премьера Молдовы Иона Кику устроил празднование своей свадьбы в ресторане винодельни Vinăria Poiana в Яловенском районе, недалеко от Кишинева. Журналисты отправились туда, чтобы проверить информацию, но дальше въезда в винодельню их отказались впускать.

О том, что свадьба должна состояться в конце лета, премьер говорил еще в июне. Но при этом он заявлял, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, праздник придется отменить.

На следующий день, 29 августа, депутат от партии "Действие и солидарность" Раду Марьян обратился в МВД и Генеральный инспекторат полиции, требуя расследования по поводу празднования свадьбы сыном премьера, заявляя, что его необходимо привлечь к ответственности за нарушение карантинных требований.

Сегодня експремьерка Майя Санду, главная оппонентка президента Игоря Додона на предстоящих выборах, заявила, что также обратится в полицию и Генпрокуратуру с требованием расследования.

"В августе премьер решил, что всех людей, которые будут устраивать свадьбы или крестины, накажут штрафами или даже тюремным заключением. А ему можно? Он устроил большую свадьбу, нарушив решение, которое сам же и подписал. Никто не может быть выше закона, независимо от должности", - заявила Майя Санду.

Сам премьер на заявления пока не отреагировал.

За последние 10 дней в Молдове суточные показатели прироста больных коронавирусом стали самыми высокими за все время эпидемии. Наибольший зарегистрировали 19 августа - 626 больных. Вчера коронавирус подтвердили у министра здравоохранения. Перед этим заболели вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции и советник премьер-министра.

Напомним, недавно после скандала с нарушением коронавирусных ограничений подал в отставку еврокомиссар по вопросам торговли.

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Темы: Молдовакоронавирус
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