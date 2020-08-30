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У Франції затримали військового за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Неділя, 30 серпня 2020, 15:09

У Франції затримали офіцера, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Europe 1, про це оголосила міністр оборони Флоранс Парлі.

Військового підозрюють у тому, що він передавав представникам російських спецслужб засекречені документи. Проти нього відкрили провадження за фактом "замаху на національну безпеку". 

За інформацією радіо Europe 1, підозрюваний є французьким підполковником і за службою перебував на базі НАТО в Італії.

Чоловіка затримали служби внутрішньої безпеки вже більше тижня тому, коли він після відпустки у Франції збирався повернутися назад до Італії, але офіційний коментар з'явився лише зараз. 

"Я можу підтвердити, що йдеться про офіцера вищого звання і проти нього відкрите провадження щодо замаху на національну безпеку... Ми вжили усіх необхідних запобіжних заходів. Тепер справа за органами правосуддя", - зазначила міністр оборони.

Наразі затриманий перебуває під вартою у Парижі.

Нагадаємо, в середині серпня у Норвегії також заарештували підозрюваного у співпраці з російською розвідкою.

Повідомлялося, що він є співробітником Det Norske Veritas - міжнародного сертифікаційного і класифікаційного товариства, ключовою компетентністю якого є оцінка, консалтинг і менеджмент ризику. Затриманий міг контактувати і з оборонною сферою. 

Теми: шпигунствоРосіяФранціяскандал


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