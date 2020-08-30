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Во Франции задержали военного, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Воскресенье, 30 августа 2020, 15:09
Во Франции задержали военного, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Во Франции задержали военного, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1, об этом объявила министр обороны Флоранс Парли.

Военного подозревают в том, что он передавал представителям российских спецслужб засекреченные документы. Против него открыли производство по факту "покушения на национальную безопасность".

По информации радио Europe 1, подозреваемый является французским подполковником и по службе находился на базе НАТО в Италии.

Мужчину задержали службы внутренней безопасности Франции уже более недели назад, когда он после отпуска во Франции собирался вернуться назад в Италию, но официальный комментарий появился только сейчас.

"Я могу подтвердить, что речь идет об офицере высшего звания и против него открыто производство о покушении на национальную безопасность ... Мы приняли все необходимые меры предосторожности. Теперь дело за органами правосудия", - отметила министр обороны.

Сейчас задержанный находится под стражей в Париже.

Напомним, в середине августа в Норвегии также арестовали подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой.

Сообщалось, что он является сотрудником Det Norske Veritas - международного сертификационного и классификационного общества, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска. Задержанный мог контактировать и с оборонной сферой.

Темы: шпионажРосcияФранцияскандал
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