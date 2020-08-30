Спікер парламенту Грузії самоізолювався через коронавірус в охоронця

Спікер парламенту Грузії самоізолювався після того, як в одного з його охоронців підтвердили коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це повідомили у пресслужбі правлячої партії "Грузинська мрія".

Арчіл Талаквадзе разом зі своєю родиною вже отримали негативні результати тесту, але поки залишатимуться в ізоляції.

"Після негативного результату тесту, відповідно до епідеміологічних правил, Арчіл Талаквадзе і члени його родини перейшли на самоізоляцію", - зазначають у повідомленні.

У Грузії за останню добу виявили 7 нових хворих на коронавіруc, загалом з початку епідемії - 1469; з них 19 - померли, 1221 вже одужали.

Протягом останнього місяця добовий показник двічі піднімався вище 20, але зазвичай коливається довкола 10.

Нагадаємо, напередодні коронавірус підтвердили у міністерки охорони здоров'я Молдови.