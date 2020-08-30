Спикер парламента Грузии самоизолировался из-за коронавируса у охранника
Спикер парламента Грузии самоизолировался после того, как у одного из его охранников подтвердили коронавирус.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом сообщили в пресс-службе правящей партии "Грузинская мечта".
Арчил Талаквадзе вместе со своей семьей уже получили отрицательные результаты теста, но пока должны оставаться в изоляции.
"После отрицательного результата теста, в соответствии с эпидемиологическими правил, Арчил Талаквадзе и члены его семьи перешли на самоизоляцию", - отмечается в сообщении.
В Грузии за последние сутки обнаружили 7 новых больных коронавируcом, всего с начала эпидемии - 1469; из них 19 - умерли, 1221 уже выздоровели.
В течение последнего месяца суточный показатель дважды поднимался выше 20, но обычно составляет около 10 новых случаев.
Напомним, накануне коронавирус подтвердили у министра здравоохранения Молдовы.