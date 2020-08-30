Спикер парламента Грузии самоизолировался из-за коронавируса у охранника

Спикер парламента Грузии самоизолировался после того, как у одного из его охранников подтвердили коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом сообщили в пресс-службе правящей партии "Грузинская мечта".

Арчил Талаквадзе вместе со своей семьей уже получили отрицательные результаты теста, но пока должны оставаться в изоляции.

"После отрицательного результата теста, в соответствии с эпидемиологическими правил, Арчил Талаквадзе и члены его семьи перешли на самоизоляцию", - отмечается в сообщении.

В Грузии за последние сутки обнаружили 7 новых больных коронавируcом, всего с начала эпидемии - 1469; из них 19 - умерли, 1221 уже выздоровели.

В течение последнего месяца суточный показатель дважды поднимался выше 20, но обычно составляет около 10 новых случаев.

Напомним, накануне коронавирус подтвердили у министра здравоохранения Молдовы.