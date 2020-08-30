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В Україні думають відновити виробництво вакцин – Степанов

Неділя, 30 серпня 2020, 22:44
Радіо Свобода

В Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ви, мабуть, знаєте, що в Україні було повністю, мабуть, ще в 1990-их роках зруйноване виробництво будь-якої вакцини. Зараз ми неодноразово говорили з президентом країни, щоб ми почали відновлювати виробництво вакцини. Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожного року використовуємо".

"Є в нас гарна школа. Звичайно, це процес не дуже швидкий. Це декілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими.

У той же ж час я провів вже декілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії. Наші підприємства "Фармак", "Лікхім", які мають відповідні сертифіковані лінії по виробництву вакцини, можуть виробляти або українську вакцину, якщо вона з’явиться, або іншу".

Деталі: Степанов також підкреслив, що люди, які потребують госпіталізації, мають здавати тест імуноферментного аналізу на COVID-19, а не тест методом полімеразної ланцюгової реакції.

Пряма мова: "У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не методом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше".

Теми: МОЗвакцинація


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