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В Украине думают восстановить производство вакцин – Степанов

Воскресенье, 30 августа 2020, 22:44
В Украине думают восстановить производство вакцин – Степанов
Радио Свобода

В Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем".

"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными.

В тот же время, я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Лекхим", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую".

Детали: Степанов также подчеркнул, что люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции.

Прямая речь: "У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле".

Темы: Минздраввакцинация
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