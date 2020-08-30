В Украине думают восстановить производство вакцин – Степанов

В Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем".

"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными.

В тот же время, я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Ликхи", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую".

Детали: Степанов также подчеркнул, что люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции.

Прямая речь: "У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле".