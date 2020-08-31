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У Китаї підтвердили, що COVID-19 може поширюватись через каналізацію

Понеділок, 31 серпня 2020, 01:15

Китайські дослідники заявили, що коронавірус може передаватись через каналізаційні труби.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Причиною дослідження слугувало виявлення збудника коронавірусу у ванній кімнаті квартири, де ніхто не живе. 

Ще у лютому вчені висували версію про передачу COVID-19 через труби. Після проведення досліджень ця теорія підтвердилась.

Ванна кімната із коронавірусом знаходилась над квартирою, де проживали хворі на COVID-19. Вчені провели експеримент, щоб побачити чи може вірус поширюватись в повітрі через крихітні частинки по трубах, які створюються від силу змиву води в туалеті. В результаті, такі аерозольні частинки виявили на 10 і 12 поверсі будинку, де раніше підтвердили випадки зараження. 

Водночас ще 17 років тому причиною спалаху атипової пневмонії також стали водопровідні труби. Тоді захворіли 329 мешканців будинку та померли 42 людини. 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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