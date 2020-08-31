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В Китае подтвердили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

Понедельник, 31 августа 2020, 01:15
В Китае подтвердили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.

Источник: Bloomberg

Детали: Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.

Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.

Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе по трубам через крохотные частицы, возникающие от силы смыва воды в туалете.

В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.

В то же время, еще 17 лет назад причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиянаукамедицина
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