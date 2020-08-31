Останній день літа буде спекотним, місцями +35

В останній день літа, 31 серпня, в Україні триматиметься спекотна погода, опадів не прогнозується.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Найгарячіше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях: від 33 до 35 градусів. До +35 також прогнозують на Запоріжжі. На заході країни триматиметься від 25 до 31 градусу тепла.

Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів.

Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.