Останній день літа буде спекотним, місцями +35
Понеділок, 31 серпня 2020, 01:57
В останній день літа, 31 серпня, в Україні триматиметься спекотна погода, опадів не прогнозується.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Найгарячіше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях: від 33 до 35 градусів. До +35 також прогнозують на Запоріжжі. На заході країни триматиметься від 25 до 31 градусу тепла.
Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів.
Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.
Українська правда