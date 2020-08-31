Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Останній день літа буде спекотним, місцями +35

Понеділок, 31 серпня 2020, 01:57
Останній день літа буде спекотним, місцями +35

В останній день літа, 31 серпня, в Україні триматиметься спекотна погода, опадів не прогнозується.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Найгарячіше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях: від 33 до 35 градусів. До +35 також прогнозують на Запоріжжі. На заході країни триматиметься від 25 до 31 градусу тепла. 

Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів. 

Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: