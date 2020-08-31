Последний день лета будет жарким, местами +35

В последний день лета, 31 августа, в Украине будет держаться жаркая погода, осадков не прогнозируется.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Самая горячая погода будет в Кировоградской, Днепропетровской и южных областях: от 33 до 35 градусов. До +35 также прогнозируют на Запорожье. На западе страны будет держаться от 25 до 31 градуса тепла.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов.

Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м / с.