Последний день лета будет жарким, местами +35
Понедельник, 31 августа 2020, 01:57
В последний день лета, 31 августа, в Украине будет держаться жаркая погода, осадков не прогнозируется.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Самая горячая погода будет в Кировоградской, Днепропетровской и южных областях: от 33 до 35 градусов. До +35 также прогнозируют на Запорожье. На западе страны будет держаться от 25 до 31 градуса тепла.
Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов.
Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м / с.
Украинская правда