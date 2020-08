SpaceX перенесла запуск супутників Starlink, але відправила ракету Falcon-9

Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Джерело: SpaceX у twitter

Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance