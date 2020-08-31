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SpaceX перенесла запуск супутників Starlink, але відправила ракету Falcon-9

Понеділок, 31 серпня 2020, 03:41

Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Джерело: SpaceX у twitter

Деталі: Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29. 

Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році. 

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Нагадаємо:

  • Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 500 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті. 
  • Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.

Українська правда
Теми: космосМаск


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