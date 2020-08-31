SpaceX перенесла запуск супутників Starlink, але відправила ракету Falcon-9

Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Джерело: SpaceX у twitter

Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Деталі: Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29.

Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році.

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