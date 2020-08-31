SpaceX перенесла запуск супутників Starlink, але відправила ракету Falcon-9
Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.
Джерело: SpaceX у twitter
Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020
Деталі: Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29.
Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.
Liftoff! pic.twitter.com/AIwrMzB3D1— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020
З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році.
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Нагадаємо:
- Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 500 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті.
- Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.