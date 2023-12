SpaceX перенесла запуск спутников Starlink, но отправила ракету Falcon-9

Американская компания SpaceX отложила запуск очередной партии спутников Starlink из-за плохих погодных условий. Вместе с тем с Земли стартовала ракета-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM.

Источник: SpaceX в twitter

Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance