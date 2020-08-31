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Противникам карантину заборонили встановлювати табір у Берліні

Понеділок, 31 серпня 2020, 05:43

Конституційний суд Німеччини заборонив противникам карантину розбивати табір у Берліні. 

Джерело: DW

Деталі: Відповідне рішення раніше прийняв вищий адмінсуд федеральних земель Берлін і Бранденбург. 

Встановлення табору судді розцінили як пряму загрозу громадській безпеці через недотримання норм із протидії коронавірусу. 

Протестувальники хотіли розбити табір з 30 серпня до 14 вересня. 

Судді конституційного суду також не вважають, що вказане рішення порушує право на свободу зібрань. В умовах пандемії таке обмеження спрямоване на захист громадян. 

Передісторія:

  • 29 серпня у Берліні відбулася масова акція протесту проти карантинних обмежень, у ній взяли участь до 38 тисяч людей. Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус вигадкою, антивакцинаторів та прихильників крайніх правих поглядів. Серед демонстрантів  були і представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії. 
  • Увечері окремі групи протестувальників спробували вдертися до будівлі Рейхстагу, після чого сталися сутички з поліцією. 
  • Низка топ-посадовців Німеччини виступили з критичними заявами після того як напередодні, під час акції протесту "коронаскептиків", окремі люди спробували штурмувати парламент.

Українська правда
Теми: Німеччинакарантин


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