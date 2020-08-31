Противникам карантину заборонили встановлювати табір у Берліні

Конституційний суд Німеччини заборонив противникам карантину розбивати табір у Берліні.

Джерело: DW

Деталі: Відповідне рішення раніше прийняв вищий адмінсуд федеральних земель Берлін і Бранденбург.

Встановлення табору судді розцінили як пряму загрозу громадській безпеці через недотримання норм із протидії коронавірусу.

Протестувальники хотіли розбити табір з 30 серпня до 14 вересня.

Судді конституційного суду також не вважають, що вказане рішення порушує право на свободу зібрань. В умовах пандемії таке обмеження спрямоване на захист громадян.

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