Противникам карантина запретили разбивать лагерь в Берлине
Понедельник, 31 августа 2020, 05:43
Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.
Источник: DW
Детали: Соответствующее решение ранее принял высший админсуд федеральных земель Берлин и Бранденбург.
Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.
Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.
Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан.
Предыстория:
- 29 августа в Берлине состоялась массовая акция протеста против карантинных ограничений, в ней приняли участие до 38 тысяч человек. Акция объединила людей, которые считают коронавирус выдумкой, антивакцинаторов и сторонников крайних правых взглядов. Среди демонстрантов были и представители движения "рейхсбюргеров", которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи.
- Вечером отдельные группы протестующих попытались ворваться в здание Рейхстага, после чего произошли столкновения с полицией.
- Президент и ряд других топ-чиновников Германии выступили с критическими заявлениями после того как накануне, во время акции протеста "коронаскептиков", отдельные демонстранты попытались штурмовать парламент.
Украинская правда