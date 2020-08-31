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Противникам карантина запретили разбивать лагерь в Берлине

Понедельник, 31 августа 2020, 05:43
Противникам карантина запретили разбивать лагерь в Берлине

Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение ранее принял высший админсуд федеральных земель Берлин и Бранденбург.

Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.

Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.

Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан.

Предыстория:

  • 29 августа в Берлине состоялась массовая акция протеста против карантинных ограничений, в ней приняли участие до 38 тысяч человек. Акция объединила людей, которые считают коронавирус выдумкой, антивакцинаторов и сторонников крайних правых взглядов. Среди демонстрантов были и представители движения "рейхсбюргеров", которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи.
  • Вечером отдельные группы протестующих попытались ворваться в здание Рейхстага, после чего произошли столкновения с полицией.
  • Президент и ряд других топ-чиновников Германии выступили с критическими заявлениями после того как накануне, во время акции протеста "коронаскептиков", отдельные демонстранты попытались штурмовать парламент.

Украинская правда
Темы: Германиякарантин
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