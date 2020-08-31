Противникам карантина запретили разбивать лагерь в Берлине

Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение ранее принял высший админсуд федеральных земель Берлин и Бранденбург.

Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.

Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.

Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан.

Предыстория: