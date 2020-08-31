Трамп вважає, що зупинити насильство в США можна лише силою

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинити насильство у містах, які очолюють демократи, можливо лише із застосуванням сили.

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Єдиний спосіб зупинити насильство у містах з високим рівнем злочинності, де керують демократи, – це сила!".

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Деталі: Окрім того, президент звинуватив міського голову Портленда у смерті протестувальника. Останній загинув під час акції проти поліцейського свавілля.

На думку Трампа, мери-демократи не можуть забезпечити порядок у місті.

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