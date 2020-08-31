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Трамп вважає, що зупинити насильство в США можна лише силою

Понеділок, 31 серпня 2020, 06:33
Трамп вважає, що зупинити насильство в США можна лише силою

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинити насильство у містах, які очолюють демократи, можливо лише із застосуванням сили. 

Джерело: Трамп у twitter

Пряма мова: "Єдиний спосіб зупинити насильство у містах з високим рівнем злочинності, де керують демократи, – це сила!".

Деталі: Окрім того, президент звинуватив міського голову Портленда у смерті протестувальника. Останній загинув під час акції проти поліцейського свавілля. 

На думку Трампа, мери-демократи не можуть забезпечити порядок у місті. 

Нагадаємо:

  • У США вже кілька місяців тривають акції проти поліцейського насилля. Їх причиною стали смерті від рук силовиків під час затримань.

Українська правда

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Теми: ТрампСША
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