Трамп вважає, що зупинити насильство в США можна лише силою
Понеділок, 31 серпня 2020, 06:33
Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинити насильство у містах, які очолюють демократи, можливо лише із застосуванням сили.
Джерело: Трамп у twitter
Пряма мова: "Єдиний спосіб зупинити насильство у містах з високим рівнем злочинності, де керують демократи, – це сила!".
The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020
Деталі: Окрім того, президент звинуватив міського голову Портленда у смерті протестувальника. Останній загинув під час акції проти поліцейського свавілля.
На думку Трампа, мери-демократи не можуть забезпечити порядок у місті.
Нагадаємо:
- У США вже кілька місяців тривають акції проти поліцейського насилля. Їх причиною стали смерті від рук силовиків під час затримань.
Українська правда