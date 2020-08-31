Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой
Понедельник, 31 августа 2020, 06:33
Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить насилие в городах, которые возглавляют демократы, возможно только с применением силы.
Источник: Трамп в twitter
Прямая речь: "Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, где руководят демократы, – это сила!".
The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020
Детали: Кроме того, президент обвинил мэра Портленда в смерти протестующего. Последний погиб во время акции против полицейского произвола.
По мнению Трампа, мэры-демократы не могут обеспечить порядок в городе.
Напомним:
- В США уже несколько месяцев продолжаются акции против полицейского насилия. Их причиной стали смерти от рук силовиков во время задержаний.
Украинская правда