Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить насилие в городах, которые возглавляют демократы, возможно только с применением силы.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, где руководят демократы, – это сила!".

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!