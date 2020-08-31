Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить насилие в городах, которые возглавляют демократы, возможно только с применением силы.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, где руководят демократы, – это сила!".

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Детали: Кроме того, президент обвинил мэра Портленда в смерти протестующего. Последний погиб во время акции против полицейского произвола.

По мнению Трампа, мэры-демократы не могут обеспечить порядок в городе.

Напомним: