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Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой

Понедельник, 31 августа 2020, 06:33
Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить насилие в городах, которые возглавляют демократы, возможно только с применением силы.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, где руководят демократы, – это сила!".

Детали: Кроме того, президент обвинил мэра Портленда в смерти протестующего. Последний погиб во время акции против полицейского произвола.

По мнению Трампа, мэры-демократы не могут обеспечить порядок в городе.

Напомним:

  • В США уже несколько месяцев продолжаются акции против полицейского насилия. Их причиной стали смерти от рук силовиков во время задержаний.

Украинская правда
Темы: ТрампСША
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