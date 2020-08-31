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У домівки кримських татар окупанти знову прийшли з обшуками

Понеділок, 31 серпня 2020, 08:28
У домівки кримських татар окупанти знову прийшли з обшуками

31 серпня у Нижньогірському й Радянському районах Криму, а також у Судаку проходять обшуки в будинках кримських татар.

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Оновлено: Після обшуків чотирьох кримських татар – Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Енвера Топчі – затримали і повезли в Управління ФСБ у Сімферополі.

На материковій частині України під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 КК України).

Деталі: В с. Розливи Нижньогірського району в понеділок вранці провели обшук у будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова (14.06.1986).

У домі на момент обшуку перебувала також його дружина і четверо дітей. Молодшому 2,5 місяці, його передали бабусі, яка чекала на вулиці.

Проводити "слідчі дії" силовики приїхали на двох машинах моделі "Газель" без розпізнавальних знаків.

Крім того, в селищі Радянський Радянського району силовики прийшли в будинок Енвера Топчі (1991 р.н.).

В с. Сонячна Долина Судакського району прийшли з обшуком у дім Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.), який працює в МНС.

У самому м Судак прийшли з обшуком у домівку активіста Умерова Рідвана Казімовіча (1991 р.н.). До будинку під'їхали три машини, включаючи автозак зі співробітниками "ОМОНу".

Теми: Кримкримські татариобшукиокупація
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