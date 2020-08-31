В дома крымских татар оккупанты опять пришли с обысками

31 августа в Нижнегорском и Советском районах Крыма, а также в Судаке проходят обыски в домах крымских татар.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: В с. Разливы Нижнегорского района в понедельник утром провели обыск в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова (14.06.1986).

После обыска Айдера Кадырова увезли в УФСБ Симферополя.

В доме на момент обыска находилась также его супруга и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая ждала на улице.

Проводить "следственные действия" силовики приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков.

Кроме того, в п. Советский Советского района силовики пришли в дом Энвера Топчи (1991 г.р.).

В с. Солнечная Долина Судакского района пришли с обыском в дом Айдера Аблякимова (30.08.1990 г.р.), который работает в МЧС.

В самом г. Судак пришли с обыском в дом активиста Умерова Ридвана Казимовича (1991 г.р.). К дому подъехали три машины, включая автозак с сотрудниками "ОМОНа".