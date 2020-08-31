После выходных в Украине более 2 тысяч больных COVID, у Киева – сильный отрыв

За воскресенье 30 августа в Украине диагностировали 2 141 больного коронавирусной болезнью, 30 больных умерли, 380 человек получили подтверждение выздоровления от COVID-19.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Согласно официальной статистке, всего новых случаев коронавируса снова в Киеве – 277 больных в сутки. 6 жителей столицы в воскресенье умерли от осложнений COVID-19. Еще 89 новых случаев зафиксировано в Киевской области, без жертв.

В Одесской области – 189 новых случаев за сутки, без жертв.

В Харьковской области – 187 новых больных, 1 человек умер.

В Ивано-Франковской области – 185 новых случаев, 1 летальный.

В Черновицкой области – 158 новых случаев, 2 летальных.

Во Львовской области – 154 новых случая, 5 летальных.

В Тернопольской области – 149 новых случаев заболевания, 2 летальных.

В Черниговской области – 117 новых случаев, без жертв.

В целом с марта коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 121 215 жителей Украины, из них 2 557 человек умерли, а 57 114 человек выздоровели.

Сейчас COVID-19 болеют 61 544 жителя Украины – то есть больше, чем выздоровели за все время пандемии.