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Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зони

Понеділок, 31 серпня 2020, 09:09
Україна оновила список країн червоної та зеленої зони
МЗС

Міністерство охорони здоров’я України оновлило  список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дані щодо епідеміологічної ситуації у країнах опубліковані станом на 30 серпня.

З-поміж курортних країн, які приймають українців, згідно з новим списком, до "червоної зони" увійшла Хорватія. "Червоними" залишились Албанія і Чорногорія. 

Словенія, Єгипет, Туреччина та Болгарія залишились у "зеленому списку".

Повний перелік держав "червоної" та "зеленої" зони доступний за посиланням. Попередню версію списку можна переглянути тут.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

 

Нагадаємо, минулого тижня Україна заборонила в’їзд іноземним громадянам до 28 вересня - за винятком окремих категорій. 

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Теми: коронавірусCovid-2019епідеміясвіттуризм
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