Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зони

Понеділок, 31 серпня 2020, 09:09

Міністерство охорони здоров’я України оновлило  список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дані щодо епідеміологічної ситуації у країнах опубліковані станом на 30 серпня.

З-поміж курортних країн, які приймають українців, згідно з новим списком, до "червоної зони" увійшла Хорватія. "Червоними" залишились Албанія і Чорногорія. 

Словенія, Єгипет, Туреччина та Болгарія залишились у "зеленому списку".

Повний перелік держав "червоної" та "зеленої" зони доступний за посиланням. Попередню версію списку можна переглянути тут.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

Нагадаємо, минулого тижня Україна заборонила в’їзд іноземним громадянам до 28 вересня - за винятком окремих категорій. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Китаї підтвердили, що COVID-19 може поширюватися через каналізацію

Ляшко: Вибори проведуть навіть у червоній зоні, якщо не буде надзвичайного стану

Поліція: Замовникам підпалу авто "Схем" було вигідно створити напруження

ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

фото, відеоВ Одесі зірвали ЛГБТ-марш: 16 затриманих, постраждали поліцейські

фото, відео, оновленоУ центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
09:25
Останній день літа буде спекотним
09:09
Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зони
09:07
НБУ визначив офіційний курс валют на останній день літа
08:49
Після вихідних в Україні понад 2 тисячі випадків COVID, у Києва – сильний відрив
08:44
Вибори у Чорногорії: рекордна явка та перемога опозиції
08:28
У домівки кримських татар окупанти знову прийшли з обшуками
08:00
Головні новини неділі і ночі: протести у Білорусі, марш ЛГБТ в Одесі
07:26
Ворог стріляв та мінував місцевість біля Мар’їнки – ООС
06:33
Трамп вважає, що зупинити насильство в США можна лише силою
05:43
Противникам карантину заборонили встановлювати табір у Берліні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!