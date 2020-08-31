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Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоны

Понедельник, 31 августа 2020, 09:09

Министерство здравоохранения Украины оновлило список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Данные по эпидемиологической ситуации в странах опубликованы по состоянию на 30 августа.

Среди курортных стран, принимающих украинцев, согласно новому списку, в "красную зону" вошла Хорватия. "Красными" остались Албания и Черногория.

Словения, Египет, Турция и Болгария остались в "зеленом списке".

Полный перечень государств "красной" и "зеленой" зон доступен по ссылке. Предыдущую версию списка можно посмотреть тут.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинских граждан, можно с интерактивной картой МИД.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с уже готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Напомним, на прошлой неделе Украина запретила въезд иностранным гражданам до 28 сентября - за исключением отдельных категорий.



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