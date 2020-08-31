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Останній день літа буде спекотним

Понеділок, 31 серпня 2020, 09:25
Євген Будерацький, УП

Синоптики прогнозують в Україні у понеділок літню спеку, переважно без опадів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Рятувальники попереджають, що в останній день календарного літа збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів України: у південних, східних, більшості центральних, Сумській області та в Криму.

У понеділок опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня - у західних областях. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 30-36° (у північних областях 28-33°), у західних областях 31 серпня 24-29°, 1 вересня 21-26°.

Водночас у період 3-7 вересня невеликі короткочасні дощі та грози синоптики передбачають лише у західній частині, а 6-7 вересня - і у північних областях. Температура вночі 12-18°; вдень 30-36°, у північних областях 23-29°, у західних областях 20-26°.

У понеділок у Києві та області опади не очікуються. У столиці температура вдень 31-33°, на Київщині вдень 30-34°. 1-4 вересня у столичному регіоні опади не прогнозуються. 1-2 вересня температура вночі 12-17°, вдень 25-30°, а 3-4 вересня вдень до 24-29°

Теми: погода


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